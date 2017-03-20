В Коломне врач заподозрен в совращении школьницы в собственном кабинете

Публикации за 20.03.17

В подмосковной Коломне местная жительница обвиняет медика в надругательстве над ее несовершеннолетней дочерью. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту проводится проверка.

По предварительным данным, 15-летняя девочка была на приеме у врача общей практики фельдшерско-акушерского пункта 16 марта. Факт совершения развратных действий врач отрицает.

В настоящее время следователями СК с целью установления обстоятельств происшествия проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, в том числе с целью всесторонней проверки версии событий, изложенных как врачом, так и несовершеннолетней пациенткой.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 20.03.17

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