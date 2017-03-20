Число российских олигархов растет: самым богатым вновь оказался Леонид Михельсон

Публикации за 20.03.17

Список богатейших российских олигархов по версии журнала Forbes вновь возглавил совладелец НОВАТЭК и «Сибур» Леонид Михельсон, состояние которого за год выросло на $4 млрд до $18,4 млрд. В общемировом рейтинге он занимает 46-е место. В целом, как отмечает издание, в список вошли 96 представителей России – это на 12 больше, чем годом ранее, а их совокупное состояние оценивается в $772,6 млрд.

На втором месте среди российских миллиардеров (на 51-м месте общемирового рейтинга) оказался председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в $17,5 млрд (+$6,6 млрд). Третье место (57-й в мире) занял председатель совета директоров и основной владелец «Новолипецкого металлургического комбината» Владимир Лисин. Его состояние журнал оценил в $16,1 млрд (+$6,8 млрд).

В прошлом году «серебряным» олигархом был совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, «бронзовым» – хозяин «Металлоинвеста», «Мегафона» и ИД «Коммерсантъ» Алишер Усманов. Теперь Фридман, несмотря на рост его состояния до $14,4 млрд, оказался на 7 стройке в списке российских олигархов (75-й в мире), Усманов – на 5 строчке с $15,2 млрд, что на $2,7 млрд больше, чем годом ранее.

В этом году четвертая строчка рейтинга у Геннадия Тимченко, который владеет Volga Group и ООО «Волга груп» (через них ему принадлежат доли в «Новатэке», «Сибуре», угледобывающей компании «Колмар», группе «Стройтрансгаз» и железнодорожном операторе «Трансойл»). Его состояние также выросло на $4,6 млрд до $16 млрд.

Заметно улучшил свою позицию в рейтинге президент нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов. В 2016 году бизнесмен занял 124-е место в российском списке миллиардеров Forbes, тогда его состояние оценивалось в $8,9 млрд. За год его оно выросло на 62,9% до $14,5 млрд.

В список богатейших также вошли основной владелец управляющей компании «Интеррос», которой принадлежат пакеты в «Норильском никеле» (около 30%), «ПрофЭстейт», «ПрофМедиа» и горнолыжном курорте «Роза Хутор», построенном к Олимпиаде в Сочи, Владимир Потанин ($14,3 млрд), основной акционер угольной компании СУЭК (92,2%), химического концерна «Еврохим» (90%), Сибирской генерирующей компании (92,2%) Алексей Мельниченко ($13,2 млрд), президент Фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг ($12,4 млрд), а также новички рейтинга – Роман Троценко ($1,6 млрд), который контролирует контролирует 50% холдинга «Новапорт» (входят 13 региональных аэропортов, Московское речное пароходство, Южный речной порт, Волгоградский речной порт, девелоперские проекты в Москве, основной акционер группы ПИК (29,9% акций) Сергей Гордеев ($1,5 млрд) и основатель и владелец сети Azimut Hotels и владелец отеля «Метрополь» Александр Клячин ($1,3 млрд).

На первом месте общемирового рейтинга четвертый год оказался подряд создатель Microsoft Билл Гейтс. Его состояние выросло с $75 млрд до $86 млрд. На втором месте глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($75,6 млрд), на третьем – основатель Amazon Джефф Безос ($72,8 млрд).

Как отмечает журнал, в целом в 2016 году количество миллиардеров впервые превысило две тысячи человек. За год число тех, чье состояние составляет более $1 млрд, увеличилось на 13% – с 1810 до 2043 человек. Суммарное состояние богатейших людей планеты выросло на 18% – до $7,67 трлн.

В то же время совокупное состояние 96 российских миллиардеров, попавших в 2017 году в глобальный рейтинг Forbes, составило $772,6 млрд. Таким образом, среднее состояние отечественного олигарха превысило $8 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 20.03.17

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