Финансовые разногласия обернулись поножовщиной: в Москве арендатор убил владельца коммерческого помещения

Публикации за 21.03.17

В Москве в результате конфликта на рынке «Русмаркет» на Вешняковской улице арендатор зарезал владельца коммерческого помещения и ранил управляющего. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, против 63-летнего мужчины созбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – убийство и покушение на убийство двух и более лиц.

По версии следствия, 20 марта мужчина в коридоре второго этажа административного здания на Вешняковской улице в ходе возникшей ссоры из-за финансовых разногласий с владельцем арендуемого помещения и управляющим нанес им удары ножом в область жизненно важных органов.

В результате владелец помещения 1964 года рождения скончался на месте происшествия, управляющий 1969 года рождения доставлен в медицинское учреждение города, где ему оказывают всю необходимую помощь.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о предъявлении обвинения. В ближайшее время мужчине по ходатайству следствия будет избрана мера пресечения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.03.17

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