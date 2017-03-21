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Публикации за 21.03.17

В подмосковном Егорове загорелся склад теплоизоляции

В подмосковном Егорове загорелся склад теплоизоляции

На складе в подмосковной деревне Егорово городского поселения Томилино Люберецкого округа произошел пожар, передает РИАМО со ссылкой на главу Люберецкого района Владимира Ружицкого.

Сообщается, что пожар произошел на складах, где хранятся теплоизоляционные материалы. «Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10 часов 33 минуты по местному времени. На данный момент огнеборцы тушат пламя, охватившее примерно полсотни квадратных метров складских помещений в Егорово, где на хранении находятся теплоизоляционные материалы, изготовленные из пенополистирола», – заявил Ружицкий.

По словам главы района, к месту происшествия направлены наряды полиции, сотрудники МЧС и экипажи охраны. По предварительным данным, пострадавших в этом пожаре нет.

Москва, Алексей Васильев

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