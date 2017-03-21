В Егорьевске полиция изъяла 14 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Публикации за 21.03.17

В одном из частных домов подмосковного Егорьевска сотрудники полиции выявили склад с 14 тысячами бутылок контрафактной алкогольной продукции. Задержаны двое подозреваемых. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Московской области.

Сотрудники отдела противодействия коррупции и экономической безопасности при ОМВД РФ по Егорьевскому городскому округу во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в частном доме на Парковой улице задержали двух мужчин в возрасте 54 и 37 лет, которые подозреваются в незаконном хранении и сбыте контрафактной алкогольной продукции. Всего у подозреваемых изъято около 14 000 бутылок с контрафактным спиртным.

Следственный отдел ОМВД Егорьевска по данному факту открыл уголовное производство по статье 171.1 УК РФ (Производство, хранение, транспортировка и сбыт продукции и товаров без маркировки), санкция которой предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до шести лет.

На данный момент вся незаконная продукция изъята, отдельные ее образцы направлены специалистам экспертно-криминалистического центра для исследования.

Подозреваемые помещены под домашний арест с денежным залогом.

Москва, Алексей Васильев

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