В Москве коллекторы угрожали расправой многодетной семье

Публикации за 21.03.17

Следственный комитет организовал проверку сообщений об угрозах расправы со стороны коллекторов над семьей, воспитывающей семерых детей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

По предварительным данным, что на мобильный телефон матери несовершеннолетних детей поступают сообщения с угрозами. Из информации СМИ следует, что в тексте получаемых сообщений содержатся угрозы о расправе над ее детьми.

В настоящее время следствие проводит комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств изложенных в информации прессы.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.03.17

Спецслужбы Белоруссии задержали десятки вооруженных боевиков. Лукашенко: они готовили провокацию. / Путин заклинает россиян на долголетие. Повышения пенсионного возраста в России не избежать. / Суд признал Хасана Закаева виновным по делу «Норд-Оста» и отправил за решетку на 19 лет. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»