В Москве коллекторы угрожали расправой многодетной семье

Следственный комитет организовал проверку сообщений об угрозах расправы со стороны коллекторов над семьей, воспитывающей семерых детей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.
По предварительным данным, что на мобильный телефон матери несовершеннолетних детей поступают сообщения с угрозами. Из информации СМИ следует, что в тексте получаемых сообщений содержатся угрозы о расправе над ее детьми.
В настоящее время следствие проводит комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств изложенных в информации прессы.
Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 21.03.17
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