Суд пожизненно лишил скандальную стритрейсершу Мару Багдасарян водительских прав / …у девушки была обнаружена эпилепсия

Публикации за 21.03.17

Сегодня Савеловский суд Москвы пожизненно запретил «злостной нарушительнице правил дорожного движения» Маре Багдасарян управлять автомобилем. В ходе заседания выяснилось, что у девушки была диагностирована эпилепсия. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, Багдасярян имеет медицинские противопоказания управления транспортным средством. Ее водительские права были ограничены в судебном порядке, поскольку состояние ее здоровья может повлиять на безопасность, как самого водителя, так и иных участников дорожного движения.

Как уточняет «Интерфакс», диагноз Багдасарян был утвержден 27 июня прошлого года – по заключению врачей страдает симптоматической генерализованной эпилепсией с частыми припадками.

При этом информацию о заболевании первоначально предоставила защита девушки, чтобы смягчить ей административной наказание в виде принудительных работ.

Стоит отметить, что эпилепсия входит в список диагнозов, препятствующих получению водительских прав. Согласно закону, решение может быть обжаловано в течение 30 дней. После вступления судебного решения в силу, Багдасарян не сможет сесть за руль до момента, пока ее состояние здоровья не позволит этого сделать.

Багдасарян на заседании отсутствовала, ее интересы представляли отец и адвокат. Уже известно, что защита Багдасарян обжалует решение суда. «Конечно, мы обжалуем это решение», – сказал отец девушки Эльмар Багдасарян и добавил, что считает свою дочь здоровой и намерен настаивать на медобследовании, уточняет РИА «Новости».

Напомним, Мара Багдасарян – дочь известного предпринимателя Эльмара Багдасаряна, владельца мясоперерабатывающей компании. За участие в скандальных гонках на Gelandewagen в мае прошлого года и нарушение правил дорожного движения она отбыла 10-дневный административный арест.

За неоплату штрафов и нарушение правил дорожного движения ей также были назначены 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 183 тысяч рублей, которые она уже погасила.

10 января она начала работать подсобным рабочим в государственном бюджетном учреждении «Жилищник» района Сокол. Однако позднее мировой суд назначил Багдасарян административный арест на 15 суток за невыполнение обязательных работ.

8 февраля она предъявила судебному приставу-исполнителю Савеловского отдела судебных приставов и работнику «Жилищника» поддельный листок о нетрудоспособности.

После этого ряд СМИ сообщили, что в связи с медицинскими противопоказаниями девушку отправили разбирать документы в офисе одной из управляющих компаний района. Позже стало известно, что в медицинских документах Багдясарян обнаружен признаки подделки.

10 марта стритрейсерша была приговорена к году исправительных работ за «использование заведомо ложного подложного документа». Кроме этого, 15% от ее дохода будет изыматься в пользу государства.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.03.17

В Москве коллекторы угрожали расправой многодетной семье. / Спецслужбы Белоруссии задержали десятки вооруженных боевиков. Лукашенко: они готовили провокацию. / Путин заклинает россиян на долголетие. Повышения пенсионного возраста в России не избежать. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»