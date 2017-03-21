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Публикации за 21.03.17

Суд пожизненно лишил скандальную стритрейсершу Мару Багдасарян водительских прав / …у девушки была обнаружена эпилепсия

Суд пожизненно лишил скандальную стритрейсершу Мару Багдасарян водительских прав …у девушки была обнаружена эпилепсия

Сегодня Савеловский суд Москвы пожизненно запретил «злостной нарушительнице правил дорожного движения» Маре Багдасарян управлять автомобилем. В ходе заседания выяснилось, что у девушки была диагностирована эпилепсия. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, Багдасярян имеет медицинские противопоказания управления транспортным средством. Ее водительские права были ограничены в судебном порядке, поскольку состояние ее здоровья может повлиять на безопасность, как самого водителя, так и иных участников дорожного движения.

Как уточняет «Интерфакс», диагноз Багдасарян был утвержден 27 июня прошлого года – по заключению врачей страдает симптоматической генерализованной эпилепсией с частыми припадками.

При этом информацию о заболевании первоначально предоставила защита девушки, чтобы смягчить ей административной наказание в виде принудительных работ.

Стоит отметить, что эпилепсия входит в список диагнозов, препятствующих получению водительских прав. Согласно закону, решение может быть обжаловано в течение 30 дней. После вступления судебного решения в силу, Багдасарян не сможет сесть за руль до момента, пока ее состояние здоровья не позволит этого сделать.

Багдасарян на заседании отсутствовала, ее интересы представляли отец и адвокат. Уже известно, что защита Багдасарян обжалует решение суда. «Конечно, мы обжалуем это решение», – сказал отец девушки Эльмар Багдасарян и добавил, что считает свою дочь здоровой и намерен настаивать на медобследовании, уточняет РИА «Новости».

Напомним, Мара Багдасарян – дочь известного предпринимателя Эльмара Багдасаряна, владельца мясоперерабатывающей компании. За участие в скандальных гонках на Gelandewagen в мае прошлого года и нарушение правил дорожного движения она отбыла 10-дневный административный арест.

За неоплату штрафов и нарушение правил дорожного движения ей также были назначены 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 183 тысяч рублей, которые она уже погасила.

10 января она начала работать подсобным рабочим в государственном бюджетном учреждении «Жилищник» района Сокол. Однако позднее мировой суд назначил Багдасарян административный арест на 15 суток за невыполнение обязательных работ.

8 февраля она предъявила судебному приставу-исполнителю Савеловского отдела судебных приставов и работнику «Жилищника» поддельный листок о нетрудоспособности.

После этого ряд СМИ сообщили, что в связи с медицинскими противопоказаниями девушку отправили разбирать документы в офисе одной из управляющих компаний района. Позже стало известно, что в медицинских документах Багдясарян обнаружен признаки подделки.

10 марта стритрейсерша была приговорена к году исправительных работ за «использование заведомо ложного подложного документа». Кроме этого, 15% от ее дохода будет изыматься в пользу государства.

Москва, Мария Вяткина

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