МВД РФ о «большой прачечной»: британские банки давно стали «тихой гаванью» для криминальных капиталов

Публикации за 21.03.17

Громкое расследование о «большой прачечной», где за четыре года были отмыты до $80 млрд из РФ, не стало сюрпризом для российских правоохранительных органов. Как сказал заместитель министра МВД России Игорь Зубов, банки Великобритании давно являются «тихой гаванью» для криминальных капиталов, и российские правоохранители не раз обращали на это внимание западных партнеров.

«Банки Великобритании, финансово-кредитная система Великобритании является «тихой гаванью» для криминальных капиталов, мы говорили уже много лет», – сказал Зубов и добавил, что сообщения СМИ о «большой прачечной» могут означать, что прогресс в расследовании махинаций есть.

«Мы постоянно обращали внимание наших западных партнеров и на Великобританию, и на Францию. Значит, все-таки движение есть», – отметил Зубов, слова которого цитирует РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», британская газета Guardian опубликовала данные расследования, согласно которому 17 крупных британских банков участвовали в крупномасштабной схеме «отмывания» около 740 миллионов долларов из России. Сообщалось, что в преступной схеме среди прочих были задействованы такие известные банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.

Согласно попавшим в распоряжение газеты документам, с 2010 по 2014 год из России было нелегально выведено не менее $20 млрд, а реальная цифра за четыре года может достигать $80 млрд. Один из представителей следствия завил, что деньги «очевидно были украдены или имеют иное криминальное происхождение». Главными выгодополучателями британская пресса называет структуры, связанные с российскими властями и силовыми структурами.

Москва, Светлана Антонова

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