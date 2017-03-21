NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 21.03.17

«Большая прачечная»: из России за 4 года нелегально выведено до $80 млрд / The Guardian опубликовала разоблачительную статью о глобальном мошенничестве в интересах структур, связанных с ФСБ

«Большая прачечная»: из России за 4 года нелегально выведено до $80 млрд The Guardian опубликовала разоблачительную статью о глобальном мошенничестве в интересах структур, связанных с ФСБ

С 2010 по 2014 год из России нелегально вывезено не менее $20 млрд с помощью международной коррупционной схемы по отмыванию денег – «Большой прачечной». По данным британской газеты , средства проводились через крупнейшие банки Европы и США при посредничестве молдавских бизнесменов и судей.

По данным издания, «всемирная прачечная» заработала осенью 2010 года и была «прикрыта» весной 2014 года. Деньги «отмывались» по «гениальной» схеме: компания «А» якобы давала в долг крупную сумму денег компании «В», которая, как правило, была фиктивной. Поручителями в «займе» становились российские компании, оформляли сделку в Молдавии. Затем компания «В» объявляла, что не может вернуть деньги. Молдавские судьи устанавливали подлинность долга, и поручители высылали реальные деньги в Moldindconbank в Молдове. Оттуда деньги отправлялись в Ригу в Trasta Komercbanka, а затем – в Европу. В течение четырехлетнего периода таким образом было отмыто до $80 млрд, пишет издание.

По данным газеты, в этой схеме участвовало по меньшей мере 19 российских банков, в том числе Русский земельный банк. С молдавской стороны в работу «прачечной» были включены 15 судей, четыре судебных пристава, 10 топ-менеджеров и других должностных лиц банка. Всего в схеме участвовало порядка 500 человек.

Издание со ссылкой на данные расследования , что «прачечная» работала в интересах персон, связанных с российским правительством и КГБ. К ним относятся олигархи, московские банкиры и фигуры, работающие или связанные с ФСБ. The Guardian также обращает внимание, что Игорь Путин, двоюродный брат президента РФ, находился совете одного из московских банков, в котором были счета, связанные с мошенничеством.

Сообщается, что в схеме были задействованы граждане Украины и Молдавии. Чаще всего они выступали в качестве руководителей подставных британский компаний. При этом, как отмечается в статье, некоторая часть участников «всемирной прачечной» даже не знали о том, что являются частью преступного механизма.

Деньги переводились в 96 стран, включая США, Англию, Германию, Францию и Китай, а также Словению и Тайвань.

Предполагаемым архитектором этой системы является бизнесмен, бывший депутат и акционер Moldindconbank Вячеслав Платон, который имеет российское и молдавское гражданство. Он был арестован украинскими правоохранительными органами в 2016 году по обвинению в мошенничестве и отмыванию денег и экстрадирован в Молдову. Сам Платон называет обвинения бессмыслицей и утверждает, что нет никаких доказательств того, что деньги, которые были отправлены из России, были украдены. Главными бенефициарами этой схемы, как передает газета, в основном были люди, связанные с российской элитой.

Всего по данной схеме из России в британские банки было переведено около $738 млн. Эти деньги проходили через крупные британские банки, в том числе HSBC, the Royal Bank of Scotland, Lloyds и Barclays. В частности, как пишет газета, Государственный Королевский банк Шотландии обработал $113,1 млн, а HSBC – $545,3 млн. Они были потрачены на покупку ценных мехов, драгоценностей, дизайнерской одежды, домашнего кинотеатра и даже оплату одной из лучших частных школ в Англии. Часть денег была инвестирована в недвижимость в Лондоне.

Сообщается, что в США ушло больше $ 63 млн. При этом в Америке находился единственный банк, который отказался обрабатывать эти деньги – The Bank of New York Mellon.

Банки RZB и Baltica в России и Trasta Komercbanka в Латвии, которые входили в схему «прачечной», были закрыты 2015-2016 годах, как и большинство фиктивных компаний.

Расследованием этого скандального дела сейчас занимается Молдова, Украина и, возможно, Россия, пишет The Guardian. По мнению молдавской стороны, Россия ведет собственное расследование, и сотрудничать с коллегами в этом деле определённо не стремится.

В расследовании, на основе которого были сделаны эти выводы, участвовали амриканский Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), который ранее опубликовал так называемое .

Лондон, Мария Вяткина

Лондон. Другие новости 21.03.17

«АвтоВАЗ» отзывает более 100 тысяч Lada Kalina и Granta из-за технической проблемы. / В Серпухове военную часть подняли по тревоге из-за подозрительной сумки. / В подмосковных Озерах массово задыхается рыба.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter