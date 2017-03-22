Стрельба в московской гостинице: ранены два человека

Сегодня ночью в гостинице «Ханой – Москва» на Ярославском шоссе произошло ЧП: в результате стрельбы были ранены два человека, передает Life.ru со ссылкой на очевидцев случившегося.
По данным издания, По словам очевидцев, выстрелы были произведены из травматического оружия. Один мужчина получил ранение в лицо, другой – в руку.
Информация об обстоятельствах инцидента уточняется. Правоохранительные органы проводят проверку.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 21.03.17
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