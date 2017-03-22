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Публикации за 22.03.17

В Москве на территории школы обнаружен человеческий скелет

В Москве на территории школы обнаружен человеческий скелет

На севере Москвы на территории одного из образовательных учреждений найдены останки человеческого скелета. Как сообщила пресс-служба столичного главка СКР, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, страшную находку обнаружили рабочие в коллекторе образовательного учреждения на Лиственничной аллее. Смерть человека предположительно наступила более года назад.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.03.17

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