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Публикации за 22.03.17

СКР завершил расследование дела об оправдании терроризма московским имамом

СКР завершил расследование дела об оправдании терроризма московским имамом

Московский главк Следственного комитета завершил расследование уголовного дела по факту публичного оправдания терроризма против 65-летнего московского имама Махмуда Велитова. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 27 сентября 2013 года Велитов, являвшийся председателем совета и одновременно имамом религиозной организации, во время проведения молитв в мечети на улице Хачатуряна в Москве публично произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников запрещенной в РФ террористической организации «Хизбут-Тахрир аль-Ислами».

Согласно заключениям психолого-лингвистических судебных экспертиз, в его речи содержалась совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания террористической деятельности.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении СКР.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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