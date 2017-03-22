СКР завершил расследование дела об оправдании терроризма московским имамом

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Московский главк Следственного комитета завершил расследование уголовного дела по факту публичного оправдания терроризма против 65-летнего московского имама Махмуда Велитова. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 27 сентября 2013 года Велитов, являвшийся председателем совета и одновременно имамом религиозной организации, во время проведения молитв в мечети на улице Хачатуряна в Москве публично произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников запрещенной в РФ террористической организации «Хизбут-Тахрир аль-Ислами».

Согласно заключениям психолого-лингвистических судебных экспертиз, в его речи содержалась совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания террористической деятельности.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении СКР.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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