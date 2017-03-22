Фортов ушел на больничный: пост главы РАН временно занял Валерий Козлов

Публикации за 22.03.17

В Российской академии наук произошли кадровые перестановки: исполняющим обязанности главы РАН назначен вице-президент Академии Валерий Козлов, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что президент РАН Владимир Фортов подписал соответствующий приказ и в настоящее время проходит плановое обследование в ЦКБ, его состояние удовлетворительное.

Фортов, как отметил собеседник агентства, до осенних выборов главы РАН, скорее всего, останется простым академиком.

Как сообщалось ранее, полномочия Владимира Фортова на посту главы РАН истекают 27 марта. В понедельник, 20 марта, общее собрание РАН абсолютным большинством голосов приняло решение перенести выборы главы Академии и ее президиума на осень (не позднее 20 ноября) и просить правительство РФ продлить полномочия Фортова и действующего президиума.

Ранее все три кандидата на пост президента РАН, включая Фортова, сняли свои кандидатуры с выборов. В Госдуме уже готовятся поправки в законодательство, которые позволять президенту РФ назначать главы Академии, что фактически приведет к ее полной зависимости от властей. Ранее члены Академии сами избирали своего руководителя.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 22.03.17

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