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Публикации за 22.03.17

В подмосковном Раменском мужчина зарезал жену и дочь, после чего поджег квартиру

В подмосковном Раменском мужчина зарезал жену и дочь, после чего поджег квартиру

Стали известны жуткие подробности пожара в подмосковном Раменском, где в квартире на Красноармейской улице были обнаружены тела трех погибших . Как сообщил региональный главк Следственного комитета, мужчина перед поджогом убил свою жену и дочь.

Сообщение о страшной находке после разбора пожара поступило сегодня 06:30 минут: в сгоревшей квартире были обнаружены тела трех местных жителей с ножевыми ранениями – 50-летнего мужчины, 49-летней женщины и их 26-летней дочери.

По данному факту городским Следственным отделом было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц).

Как выяснили следователи, из горевшей квартиры была также госпитализирована 77-летняя женщина, которая также постоянно там проживала и сообщила о пожаре в соответствующие службы.

По версии следствия, в ночное время, проживающий в квартире мужчина вначале совершил убийство своих супруги и дочери, затем поджег квартиру и нанес себе смертельные ранения.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, проводят комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств преступления.

По данным , мужчиной, который расправился со своей 49-летней женой и 26-летней дочерью в подмосковном Раменском, а потом поджег квартиру, оказался диспетчер аэропорта «Внуково».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.03.17

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