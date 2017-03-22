В Раменском годовалый малыш выпал из окна

Публикации за 22.03.17

В Подмосковье годовалый младенец пострадал, выпав из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Этот инцидент имел место накануне вечером в Раменском. Сообщается, что ребенок находился дома с неработающей матерью, которая в этот момент вышла из жилой комнаты на кухню.

Пострадавший младенец был экстренно госпитализирован. Впоследствии медики диагностировали у девочки сотрясение и подозревают наличие черепно-мозговой травмы. Сотрудники следственного отдела СК РФ по городскому поселению Раменское проводят проверку по факту этого инцидента.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 22.03.17

Песков назвал фейком «историю» об организации Фийоном встречи с Путиным. / В Подмосковье проснулись ядовитые гадюки. / Дешевая водка скоро подорожает. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»