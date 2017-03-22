NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 22.03.17

В Раменском годовалый малыш выпал из окна

В Раменском годовалый малыш выпал из окна

В Подмосковье годовалый младенец пострадал, выпав из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Об этом сообщает телеканал «» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Этот инцидент имел место накануне вечером в Раменском. Сообщается, что ребенок находился дома с неработающей матерью, которая в этот момент вышла из жилой комнаты на кухню.

Пострадавший младенец был экстренно госпитализирован. Впоследствии медики диагностировали у девочки сотрясение и подозревают наличие черепно-мозговой травмы. Сотрудники следственного отдела СК РФ по городскому поселению Раменское проводят проверку по факту этого инцидента.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 22.03.17

Песков назвал фейком «историю» об организации Фийоном встречи с Путиным. / В Подмосковье проснулись ядовитые гадюки. / Дешевая водка скоро подорожает.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter