В Подмосковье лжесоцработник грабил пенсионеров

Публикации за 22.03.17

В Подмосковье сотрудники полиции задержали ранее судимого 39-летнего выходца из Тверской области, который подозревается в совершении целой серии грабежей на территории Клинского района. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Московской области.

Следствием установлено, что задержанный под видом социального работника проникал в дома пожилых жителей Подмосковья. Впоследствии, применяя к жертвам физическую силу, мужчина похищал деньги и ценности.

На данный момент доказана причастность задержанного как минимум к двум преступлениям, совершенным на территории Клинского района. Общая сумма ущерба от его действий составила порядка 100 000 рублей.

Сейчас в отношении мужчина открыто уголовное производство, он помещен под стражу.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 22.03.17

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