В Подмосковье безработный мужчина взял в заложники бывшую жену и детей

Публикации за 22.03.17

В подмосковном Подольске 43-летний безработный местный житель, вооруженный ножом, взял в заложники собственную семью с детьми, передает телеканал «360» со ссылкой на источники в полиции.

Сообщается, что мужчина более чем сутки силой удерживал в квартире своих несовершеннолетний детей в возрасте 6 и 4 лет, а также бывшую супругу. При этом злоумышленник угрожал всем троим военным штык-ножом и наносил бывшей жене побои.

Мужчина был задержан 17 февраля. По факту этого происшествия возбуждено уголвоное дело сразу по двум статьям.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 22.03.17

В Химках началась голодовка коммунальщиков: полгода не видели зарплату. / «Дебиловатый кусок говядины»: Божена Рынски поглумилась над ребенком, которого сбил водитель за игру в «войнушку». И вступилась за обидчика школьника. / Госдума пересмотрит дату президентских выборов в апреле. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»