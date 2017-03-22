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Публикации за 22.03.17

В Подмосковье безработный мужчина взял в заложники бывшую жену и детей

В Подмосковье безработный мужчина взял в заложники бывшую жену и детей

В подмосковном Подольске 43-летний безработный местный житель, вооруженный ножом, взял в заложники собственную семью с детьми, передает телеканал «» со ссылкой на источники в полиции.

Сообщается, что мужчина более чем сутки силой удерживал в квартире своих несовершеннолетний детей в возрасте 6 и 4 лет, а также бывшую супругу. При этом злоумышленник угрожал всем троим военным штык-ножом и наносил бывшей жене побои.

Мужчина был задержан 17 февраля. По факту этого происшествия возбуждено уголвоное дело сразу по двум статьям.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 22.03.17

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