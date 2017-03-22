В Москве сотрудники МЧС спасли 28 человек при пожаре в жилом доме

Публикации за 22.03.17

Сегодня днем на северо-востоке Москвы произошел сильный пожар в жилом доме. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, при ликвидации ЧП было спасено 28 человек, в том числе грудной ребенок.

Информация о пожаре поступила в МЧС от очевидца в 16:01. Возгорание произошло на Изумрудной улице в доме №46к3. По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что происходит загорание в одной из квартир на втором этаже жилого 9-ти этажного дома.

В настоящее время организован штаб пожаротушения. В 16:19 объявлен ранг пожара №2.

Сообщается также, что при пожаре пострадал один человек – он отправлен вертолетом МАЦ в НИИ Скорой помощи им. Н.В.Склифосовского.

По предварительным данным, причиной возгорания стал прорыв газовой трубы, отмечает «Интерфакс».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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