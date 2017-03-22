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Публикации за 22.03.17

Никита Белых «награжден» еще одним уголовным делом

Никита Белых «награжден» еще одним уголовным делом

Против экс-главы Кировской области Никиты Белых возбуждено еще одно уголовное дело о взяточничестве. Об этом стало известно сегодня на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста бывшего губернатора.

«Девятого марта 2017 года в отношении Белых было возбуждено дело по части 6 статьи 290 УК РФ (взятка)», – сказала судья, оглашая материалы дела, передает РАПСИ.

По данным следствия, Белых лично и через посредника получил взятку в особо крупном размере на общую сумму 400 тысяч евро (24,1 миллиона рублей) за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания».

Последняя часть взятки была передана губернатору в одном из столичных ресторанов 24 июня прошлого года, после чего Белых был задержан правоохранительными органами и доставлен в Следственный комитет, где ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Сообщается, что оба уголовных дела объединены в одно производства.

Сам губернатор не признает своей вины. Он неоднократно заявлял, что «никогда не брал взяток и брать не собирается».

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 22.03.17

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