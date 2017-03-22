Крупный пожар в Москве: в огне двое погибли / Возбуждено уголовное дело

Публикации за 22.03.17

В Москве в результате пожара в жилом доме на Изумрудной улице погибли двое и пострадали, по разным данным, от 9 до 19 человек. По данным МЧС, при ликвидации ЧП были спасены в общей сложности 39 жильцов, в том числе грудной ребенок и инвалид. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) и ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Информация о возгорании поступила в МЧС от очевидцев в 16:01. По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что происходит загорание в одной из квартир на втором этаже жилого 9-ти этажного дома. В 16:19 объявлен ранг пожара №2, в 17:03 возгорание было локализовано, а в 17:20 – ликвидировано.

Для размещения жильцов горевшего дома развернут временный пункт на 500 человек.

По данным столичного главка Следственного комитета, в результате пожара погибли двое. В ходе ликвидации ЧП было обнаружено тело 41-летнего хозяина сгоревшей квартиры. Во время госпитализации в автомобиле скорой помощи скончалась женщина.

По данным ведомства, во время ЧП пострадали 19 жильцов, из них двое детей, которые были госпитализированы в больницу.

Между тем, по данным департамента здравоохранения Москвы, которые приводит агентство «Москва», с места пожара были госпитализированы девять человек – четверо находятся в НИИ им. Н.Склифосовского, трое в Городской клинической больнице им. Ф.Иноземцева, двое детей – в детской городской клинической больнице №13 им. Н.Филатова – в удовлетворительных состоянии. По данным источников «Интерфакса», были госпитализированы 11 человек, в том числе грудной ребенок.

Первоначально предполагаемой причиной пожара назвался прорыв газовой трубы, однако, согласно более свежей информации, очаг возгорания располагался в одной из комнат в квартире, где газовое оборудование находится в исправном состоянии.

Так или иначе, для установления точной причины возгорания следователи СКР намерены назначить ряд экспертиз. Предварительно следствие рассматривает различные версии возгорания, среди которых бытовая, техническая и другие.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.03.17

Цены на нефть обвалились ниже $50 за баррель. / Никита Белых «награжден» еще одним уголовным делом. / В Москве сотрудники МЧС спасли 28 человек при пожаре в жилом доме. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»