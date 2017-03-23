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Публикации за 23.03.17

Женщина умерла в очереди к терапевту в поликлинике

Женщина умерла в очереди к терапевту в поликлинике

В поликлинике подмосковного Краснозаводска в очереди на прием к врачу скончалась 54-летняя женщина. В один из моментов она почувствовала себя плохо и потеряла сознание, передает «».

По словам очевидцев, врачи вместе с заведующим отделением до конца пытались бороться за жизнь пациентки, однако дефибриллятор оказался разряжен.

Несколько минут искали удлинитель, потом оказалось, что лекарства и игла для инъекций лежат в разных местах. Когда все было найдено и подключено, спасать было попросту некого.

Сообщается, что сотрудники поликлиники отказались комментировать эту ситуацию.

Москва, Алексей Васильев

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