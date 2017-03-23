В Подмосковье 10-летний автолюбитель устроил ДТП

Публикации за 23.03.17

В подмосковной Коломне 10-летний ребенок самостоятельно сел за руль автомобиля и устроил дорожную аварию, разбив другое транспортное средство, пишет «Коломенская справка» со ссылкой на местную автоинспекцию.

Сообщается, что этот инцидент имел место в минувший вторник в районе улицы Шилова, возле дома №10. Здесь 10-летний мальчик, который остался без присмотра родителей, залез на водительское место легкового автомобиля марки «Вольво», самостоятельно запустил двигатель и начал движение.

Впрочем, проехал ребенок немного, родительская иномарка врезалась в припаркованный рядом автомобиль «Datsun».

Отмечается, что в результате этого ДТП юный водитель не пострадал, а в отношении его родителей был составлен административный протокол.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 23.03.17

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