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Публикации за 23.03.17

В Долгопрудном обнаружена обгоревшая человеческая голова

В Долгопрудном обнаружена обгоревшая человеческая голова

В подмосковном Долгопрудном сделана довольно жуткая находка в виде обгоревших останков человеческого тела, передает телеканал «», ссылаясь на источник в полиции региона.

Сообщается, что человеческие останки были обнаружены на берегу Клязьмы. Предположительно, гибель человека наступила порядка трех месяцев тому назад. Примечательно, что в заболоченном участке водоема были найдены только голова и руки. Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личность погибшего.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 23.03.17

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