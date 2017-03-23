В Истринском районе за взятку задержан сотрудник «Мособлэнерго»

Публикации за 23.03.17

Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудника «Мособлэнерго», который подозревается в получении миллионной взятки. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

По данным СКР, с 27 февраля по 21 марта текущего года во время регулярных встреч задержанный предлагал председателю одного из товариществ собственников недвижимости в Истринском районе передать ему взятку в 6,2 млн рублей. Деньги злоумышленник требовал в качестве вознаграждения за положительное решение в рассмотрении заявки по технологическому подключению ТСН к сетям «Мособлэнерго».

Сотрудник энергетической компании был задержан при получении части суммы в размере 1,2 млн рублей.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 23.03.17

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