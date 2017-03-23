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Публикации за 23.03.17

В Подмосковье парень сжег лицо возлюбленной из-за фото пса

В Подмосковье парень сжег лицо возлюбленной из-за фото пса

В Московской области молодой мужчина приревновал свою девушку из-за фотографии собаки и буквально сжег ей лицо, передает «».

По данным издания, 24 летняя жительница Подмосковья познакомилась с внимательным и заботливым соседом по дому и завела с ним отношения, даже не подозревая, что чуть больше чем через месяц всё закончится трагически.

Девушка опубликовала в социальной сети без ведома своего друга фотографию собаки, которая ей осталась от бывшего парня. После этого, как рассказала изданию девушка, парень словно потерял рассудок. По ее словам, он заявил ей, что у нее есть пять минут, чтобы она собралась и выметалась. Однако у него дома оставался ее пес, бросить которого она не могла.

Девушка даже пыталась перевести все происходящее в шутку, чтобы как-то сгладить ситуацию. Однако Вячеслав схватил ее и потащил в ванную, где облил голову средством для розжига и поднес зажигалку.

«Одежда вспыхнула на мне сразу же, я хотела ее снять, но он удерживал меня. Только после этого облил водой из душа и потушил огонь», – поделилась событиями того дня девушка. После этого инцидента она написала заявление в полицию, на данный момент стражи порядка проводят проверку.

Москва, Алексей Васильев

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