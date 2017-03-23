В Москве сотрудница Пенсионного фонда попалась на взятке

Публикации за 23.03.17

В Москве задержана после получении взятки 46-летняя сотрудница столичного отделения №6 Главного управления Пенсионного фонда РФ. Как сообщила пресс-служба московского главка Следственного комитета РФ, против нее возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в марте 2017 года обвиняемая, находясь на своем рабочем месте, используя свои служебные полномочия, получила от представителя коммерческой организации, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, взятку в размере 175 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за составление акта по результатам выездной проверки в отношении проверяемой организации без начисления недоимки и пеней, а также подлежащего уплате штрафа.

После получения денежных средств обвиняемая была задержана сотрудниками правоохранительных органов. В ходе проведения следственных действий сотрудница ПФР вину признала.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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