В Москве-реке вблизи Кремля выловили труп

Публикации за 24.03.17

В Москве-реке недалеко от Кремлевской набережной выловили тело неизвестного мужчины, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информация об утопленнике в центре столицы поступила в экстренные службы города. Труп выловили прибывшие на место спасатели. При первичном осмотре следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет проведен ряд экспертиз.

Москва, Мария Вяткина

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