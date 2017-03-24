Глава подмосковного минэнерго получил инсульт, пытаясь похудеть

Публикации за 24.03.17

Глава министерства энергетики Московской области Леонид Неганов госпитализирован с инсультом. Чиновник пытался похудеть к лету, а потому занялся тренировками, на одной из них ему и стало плохо, передает «Лайф».

Во время одной из тренировок министр почувствовал сильную головную боль, после чего медики срочно доставили его в одну из лучших клиник Москвы. 45-летнему Неганову стало плохо во время занятий на эллипсоиде, после чего его доставили в клинику, где врачи диагностировали инсульт.

Сейчас чиновник находится в реанимации, медики прогнозируют длительное лечение. Супруга министра подтвердила информацию о его госпитализации, однако о подробностях говорить не стала.

Леонид Неганов занимает должность главы министерства энергетики Подмосковья с октября 2013 года.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 24.03.17

Россияне все больше недовольны продуктовыми контрсанкциями. С 2014 года число их противников выросло почти втрое. / Сторонники Навального выйдут на протестную акцию, несмотря на запрет. / «Его разыскивала полиция»: в СМИ появилось имя убийцы Вороненкова (СКРИН). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»