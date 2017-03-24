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Публикации за 24.03.17

Глава подмосковного минэнерго получил инсульт, пытаясь похудеть
Леонид Неганов. Фото с официального сайта подмосковного минэнерго

Глава подмосковного минэнерго получил инсульт, пытаясь похудеть

Глава министерства энергетики Московской области Леонид Неганов госпитализирован с инсультом. Чиновник пытался похудеть к лету, а потому занялся тренировками, на одной из них ему и стало плохо, передает «».

Во время одной из тренировок министр почувствовал сильную головную боль, после чего медики срочно доставили его в одну из лучших клиник Москвы. 45-летнему Неганову стало плохо во время занятий на эллипсоиде, после чего его доставили в клинику, где врачи диагностировали инсульт.

Сейчас чиновник находится в реанимации, медики прогнозируют длительное лечение. Супруга министра подтвердила информацию о его госпитализации, однако о подробностях говорить не стала.

Леонид Неганов занимает должность главы министерства энергетики Подмосковья с октября 2013 года.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 24.03.17

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