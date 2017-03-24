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Публикации за 24.03.17

В подмосковном Одинцове загорелся строящийся жилой дом

В подмосковном Одинцове загорелся строящийся жилой дом

Сегодня утром в подмосковном Одинцове произошел пожар в новостройка. Пламя охватило здание, которое еще находится на этапе строительства, передает телеканал «» со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что пожар начался в 9 часов утра. Пламя охватило 22 этажа высотного здания. По предварительным данным, причиной пожара стало воспламенение утеплительного материала.

По словам очевидцев, пожар продолжался примерно час. Здание пылало с первого по двадцать второй этаж, горела его угловая часть. Перед началом пожара был слышен хлопок.

Москва, Алексей Васильев

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