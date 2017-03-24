Житель Можайска утопил знакомых, чтобы не возвращать им долг

Публикации за 24.03.17

Житель подмосковного Можайска отравил и утопил своих знакомых, не желая возвращать им крупную сумму денег, взятую ранее в долг. Городским судом мужчина был приговорен к 11-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Преступление было совершено осужденным во время совместного распития с жертвами в районе Можайского водохранилища. Мужчины потребовали от него возврата довольно крупной суммы денег, которую он занял у них для открытия собственного бизнеса и долго не отдавал. Кредиторы даже пригрозили, что обратятся в полицию. После этого злоумышленник подмешал им в напитки сильнодействующее лекарственное средство, которое вызвало их смерть. Тела погибших мужчина погрузил в лодку, вывез на водоем, привязал к ним металлические диски и утопил.

Обстоятельства этого преступления были установлены лишь спустя три года, в тот момент подсудимый уже отбывал наказание в исправительном учреждении за еще одно убийство.

Москва, Алексей Васильев

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