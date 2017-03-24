Смертельное селфи: в Москве подросток сорвался с башенного крана

Публикации за 24.03.17

В Москве 17-летний юноша погиб, сорвавшись с башенного крана на строительной площадке. Мальчик пытался сделать интересное селфи, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, перед смертью он успел выложить фотографию в социальную сеть и сделать подпись: «Скучно». Его тело было обнаружено спустя почти четыре часа после гибели.

По информации агентства «Москва», инцидент произошел на Балаклавском проспекте.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 24.03.17

Паводок в Подмосковье: в Ногинском районе затопило приусадебные участки. / Ходорковский пророчит Путину отставку до 2024 года. / Житель Можайска утопил знакомых, чтобы не возвращать им долг. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»