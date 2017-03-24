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Публикации за 24.03.17

Дело о «назначении» зампрефекта в Москве за $3 млн: подозреваемые взяты под стражу
Вячеслав Ким. Фото московсокго главка СКР

Дело о «назначении» зампрефекта в Москве за $3 млн: подозреваемые взяты под стражу

В Москве арестованы 68-летний Вячеслав Ким и 57-летний Олег Шегай, обвиняемые в покушении на крупное мошенничество на $3 млн. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По версии следствия, в марте 2017 года Ким вступил в преступный сговор с Шегаем с целью хищения $3 млн у знакомого им мужчины. За эту сумму соучастники обещали потерпевшему повлиять на принятие решения о его назначении на должность заместителя префекта Центрального административного округа Москвы.

«В действительности такой возможности обвиняемые не имели, а полученные деньги намеривались присвоить себе и распорядиться по своему усмотрению, разделив их между собой», – пояснили в пресс-службе СКР.

Подозреваемые были разоблачены следователями совместно с сотрудниками ФСБ. При получении денежных средств оба мужчины были накануне задержаны.

Сегодня по ходатайству следствия в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и выявление иных возможных эпизодов противоправной деятельности.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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