Кровавая ссора: москвич расстрелял жену и дочь

Публикации за 27.03.17

Сегодня утром мужчина расстрелял из травматического пистолета жену и дочь на почве ссоры по поводу бракоразводного процесса. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, после этого инцидента москвич покончил жизнь самоубийством.

По данным ведомства, ЧП произошло в подъезде жилого дома на Строгинском бульваре. После полученных ранений супруга москвича 1941 года рождения и его дочь 1977 года рождения были госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.

В ведомстве заверили, что следствием будет дана правовая оценка действиям мужчины, связанным с причинением телесных повреждений членам своей семьи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.03.17

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