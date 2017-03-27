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Публикации за 27.03.17

В Серпуховском районе автобус врезался в столб и оставил без света поселок
Фото oka-info.ru

В Серпуховском районе автобус врезался в столб и оставил без света поселок

Сегодня утром в Серпуховском районе Московской области пассажирский автобус-гармошка в результате аварии врезался в опору линии электропередач, оставив без электричества поселок, передает «».

Как сообщается, авария произошла около 8:20. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту №21 (Чехов – Пролетарский), выезжая с территории поселка, столкнулся с легковой автомашиной, после чего вылетел в кювет и снес опору линии электропередач. По некоторым данным, это происшествие привело к перебоям в поселковой сети электропитания.

По данным издания, администрация поселка обратилась к энергетикам и попросила их посодействовать в решении данной проблемы.

О пострадавших в результате аварии не сообщается.

Москва, Алексей Васильев

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