В Подмосковье у супругов изъято более 11 000 бутылок контрафактного алкоголя

Публикации за 27.03.17

В Воскресенском районе Подмосковья сотрудники полиции задержали супружескую пару (50-летнего мужчину и 39-летнюю женщину), которые подозреваются в незаконном хранении крупной партии (более 11 000 бутылок или около 6,5 тонн) контрафактного спиртного. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Московской области.

По данным полиции, незаконное спиртное хранилось в гаражных боксах частного жилого дома. Во время осмотра помещений стражи порядка выявили стеклянную тару, оклеенную федеральными марками, позднее экспертиза выявила, что марки являются поддельными.

Отдельные образцы этой продукции отправлены на исследование, которое поможет выявить степень ее опасности для здоровья.

Обоим задержанным уже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подмосковная полиция пытается установить возможных соучастников этой незаконной деятельности и выявить места производства и каналы поставок суррогатного алкоголя к местам реализации.

Москва, Алексей Васильев

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