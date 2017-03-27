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Публикации за 27.03.17

Россия пока не готова к продлению соглашения о сокращении нефтедобычи

Россия пока не готова к продлению соглашения о сокращении нефтедобычи

Россия пока не готова однозначно поддержать продление соглашения, которое было достигнуто с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о сокращении нефтедобычи в первом полугодии 2017 года для поддержания цен на «черное золото». Как сказал министр энергетики РФ Александр Новак, Москве, как и другим участникам, необходимо время, чтобы изучить ситуацию на рынке.

«Сегодня преждевременно говорить о целесообразности продления соглашения. Такая возможность есть, но для принятия решения нам требуются дополнительное время и дополнительный анализ – в первую очередь ситуации, которая будет складываться на рынках», – отметил Новак в интервью каналу .

Министр пояснил, что действующее соглашение предполагает продление ограничений на нефтедобычу, но сейчас еще не преодолен экватор действия этого документа.

«Обмен мнениями, который состоялся среди министров, и предложение, которое прозвучало, означают возможность всем странам изучить этот вопрос до следующей министерской встречи; дать поручения секретариату ОПЕК с тем, чтобы секретариат провёл дополнительный анализ ситуации на рынке, которая будет складываться с января по апрель; дать прогнозы исполнения в мае, в июне и на второе полугодие. Это большой объём аналитической информации, который должен быть подготовлен, проанализирован и представлен на следующем заседании», – сказал министр энергетики РФ.

Комментируя итоги заседания мониторингового комитета по соблюдению выполнения соглашения о сокращении нефтедобычи, Новак отметил, что по итогам было признано, что «соглашение выполняется на высоком уровне, полностью соответствует духу, который закладывался в рамках подписанного договора о сотрудничестве».

«Уровень соответствия на сегодняшний день за февраль составил 94% от целевого показателя. Это на 8% больше, чем цифры, которые были в январе. При этом мы отметили, что для успешной реализации договора и достижения целей по балансировке рынка очень важно, чтобы все, кто участвует в этом соглашении, исполняли в полном объёме свои целевые показатели и соответствовали на 100% цифрам, которые были указаны в соглашении от 10 декабря 2016 года», – сказал министр энергетики РФ.

Он также добавил, что в документе, который был подписан по итогам переговоров, даны рекомендации всем государствам-участникам соглашения выйти на стопроцентный уровень соблюдения договоренностей.

«Считаем, это главное, что необходимо в ближайшее время реализовать в рамках исполнения нашего соглашения», – подчеркнул Новак.

По его словам, соглашение для России привело к позитивному эффекту для России. «Мы видим в целом положительный эффект, и не только для нефтяных компаний, но и для бюджета, как правильно отмечают эксперты. Мы оценивали ранее: если цены будут держаться на уровне, который сегодня складывается в диапазоне $50-60, то дополнительный эффект для бюджета может составить в год до 1,5 трлн рублей», – обратил внимание Новак.

Стоит отметить, что многие аналитики обращали ранее внимание, что соглашение о сокращении нефтедобычи участниками ОПЕК и другими государствами, не входящими в картель, в том числе Россией, помогает США, не присоединившимся к этому пакту, наращивать объемы производства сырья. О повышении уровня нефтедобычи в Штатах свидетельствует поступательный рост числа буровых установок, число которых в годовом выражении увеличилось на 74,4%. Эта ситуация фактически нивелирует соглашение о сокращении нефтедобычи в рамках ОПЕК+.

Профессор Гарвардского университета Леонардо Моджери, который считается одним из самых авторитетных экспертов нефтегазового рынка, предсказавший резкий обвал цен на «черное золото» в 2012 году, предупредил, что снова есть перспектива того, что рынок движется к «существенному падению».

«Говорить о каких-то улучшениях пока рано. Если в 2017 году мы не увидим рекордного роста спроса, цены на нефть могут испытать значительный спад», – считает Моджери, слова которого цитировала британская газета FT.

Согласно оценке итальянского эксперта, с октября прошлого по январь текущего года добыча нефти и газового конденсата в мире резко выросла и составила примерно 99,5 млн баррелей на начало января при ежедневном спросе в 97 млн баррелей в первом квартале. Таким образом о достижении баланса спроса и предложения на рынке «черного золота» речи быть не может. Это означает, что стоимость нефти вновь будет падать.

В настоящее время нефть марки Brent торгуется на уровне $50,5 за баррель, американская нефть марки WTI продается по $47,61 за баррель.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 27.03.17

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