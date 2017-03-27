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Публикации за 27.03.17

ЧП на московском монорельсе: эвакуировано 60 человек

ЧП на московском монорельсе: эвакуировано 60 человек

Сегодня днем на Московской монорельсовой дороге произошло ЧП: в результате падения дерева на контактные провода было остановлено движение между станциями «улица Академика Королева» и «улица Сергея Эйзенштейна», а пассажиров пришлось эвакуировать. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Информация о ЧП в районе ул. Академика Королева, д.12Б спасателям в 12:18. По прибытии на место инцидента спасатели оказали помощь пассажирам. До ближайшей станции были препровождены порядка 60 человек.

По данным пресс-служба Московского метрополитена, движение прервано от «Тимирязевской» до «улицы академика Королева».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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