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Публикации за 27.03.17

В Подмосковье обнаружен нелегальный спиртзавод и 400 тысяч бутылок алкоголя

В Подмосковье обнаружен нелегальный спиртзавод и 400 тысяч бутылок алкоголя

В подмосковном Орехово-Зуевском районе выявлен нелегальный завод по розливу контрафактного спиртного и несколько сот тысяч бутылок «готового» алкоголья. Об этом сообщила пресс-служба Росалкогольрегулирования.

Незаконное производство спиртного с поддельными акцизными марками располагалось в промышленной зоне возле деревни Ожерелки. Там были тыже обнаружены две полуавтоматические разливные линии и порядка 45 тысяч литров спиртосодержащей жидкости (порядка 400 тысяч бутылок спиртного) самых разных видов и наименований.

Москва, Алексей Васильев

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