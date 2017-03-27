Суд отправил Навального за решетку на 15 суток

Публикации за 27.03.17

Сегодня Тверской суд Москвы признал учредителя организатора незаконной протестной акции Алексея Навального виновным в оказании сопротивления полицейским при задержании и арестовал его на 15 суток ареста. Сам политик отрицает обвинение, передает РАПСИ.

Навальный привлечен к ответственности по части 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». В ходе разбирательства выяснилось, что для Навального и его адвоката Ольги Михайловой административное дело стало неожиданностью. Оппозиционер категорически отрицал совершение каких-либо противоправных действий, направленных на неповиновение законному распоряжению полицейских или оказание сопротивления. В своем выступлении на заседании он дал понять, что подошедшие к нему 26 марта сотрудники правоохранительных органов не представились должным образом и при задержании не дали пояснений о своих действиях.

По мнению Навального, шествие против коррупции на Тверской улице в Москве было мирным и являлось согласованным в силу разъяснений Конституционного суда.

При проведении несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы 26 марта сотрудниками полиции и Росгвардии были задержаны около 500 человек, говорилось в сообщении Главного управления (ГУ) МВД РФ по Москве.

Во время проведения акции против коррупции на улице Тверской и на прилегающих территориях находилось порядка 7-8 тысяч человек. В момент акции неизвестными лицами был распылен газ раздражающего действия, отмечает ГУ МВД по Москве.

Прибывший на проводимое мероприятие Навальный был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел внутренних дел по столичному району Коньково, где пробыл с 15:30 до утра следующего дня.

Москва, Светлана Антонова

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