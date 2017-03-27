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Публикации за 27.03.17

Суд отправил Навального за решетку на 15 суток

Суд отправил Навального за решетку на 15 суток

Сегодня Тверской суд Москвы признал учредителя организатора незаконной протестной акции Алексея Навального виновным в оказании сопротивления полицейским при задержании и арестовал его на 15 суток ареста. Сам политик отрицает обвинение, передает РАПСИ.

Навальный привлечен к ответственности по части 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». В ходе разбирательства выяснилось, что для Навального и его адвоката Ольги Михайловой административное дело стало неожиданностью. Оппозиционер категорически отрицал совершение каких-либо противоправных действий, направленных на неповиновение законному распоряжению полицейских или оказание сопротивления. В своем выступлении на заседании он дал понять, что подошедшие к нему 26 марта сотрудники правоохранительных органов не представились должным образом и при задержании не дали пояснений о своих действиях.

По мнению Навального, шествие против коррупции на Тверской улице в Москве было мирным и являлось согласованным в силу разъяснений Конституционного суда.

При проведении несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы 26 марта сотрудниками полиции и Росгвардии были задержаны около 500 человек, говорилось в сообщении Главного управления (ГУ) МВД РФ по Москве.

Во время проведения акции против коррупции на улице Тверской и на прилегающих территориях находилось порядка 7-8 тысяч человек. В момент акции неизвестными лицами был распылен газ раздражающего действия, отмечает ГУ МВД по Москве.

Прибывший на проводимое мероприятие Навальный был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел внутренних дел по столичному району Коньково, где пробыл с 15:30 до утра следующего дня.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.03.17

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