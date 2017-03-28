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Публикации за 28.03.17

В СИЗО «Матросская тишина» обнаружен мертвый арестант

В СИЗО «Матросская тишина» обнаружен мертвый арестант

В камере московского СИЗО «Матросская тишина» обнаружен мертвым один из арестантов. Как сообщила пресс-служба столичного главка СКР, по данному факту организована доследственная проверка.

В ведомстве уточнили, что погибший мужчина 1977 года рождения находился изоляторе по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено судебно-медицинская экспертиза. Предполагается, что в результате проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет агентство , погибший прибыл в изолятор 26 марта. В тот же день его нашли повешенным на простыне на оконное решетке. При первичном осмотре признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Москва, Мария Вяткина

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