В СИЗО «Матросская тишина» обнаружен мертвый арестант

Публикации за 28.03.17

В камере московского СИЗО «Матросская тишина» обнаружен мертвым один из арестантов. Как сообщила пресс-служба столичного главка СКР, по данному факту организована доследственная проверка.

В ведомстве уточнили, что погибший мужчина 1977 года рождения находился изоляторе по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено судебно-медицинская экспертиза. Предполагается, что в результате проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет агентство «Москва», погибший прибыл в изолятор 26 марта. В тот же день его нашли повешенным на простыне на оконное решетке. При первичном осмотре признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Москва, Мария Вяткина

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