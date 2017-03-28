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Публикации за 28.03.17

СМИ: В Москве застрелен руководитель ремонтно-строительного управления МВД

СМИ: В Москве застрелен руководитель ремонтно-строительного управления МВД

Погибший в Москве от огнестрельных ранений мужчина, тело которого было обнаружено накануне вечером на Осенней улице, оказался руководитель ремонтно-строительного управления в системе МВД Николай Волков, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, его гибель не связана со служебной деятельностью. Приоритетной версией следствия остается нападение с целью ограбления. В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили информацию об обнаружении трупа мужчины на Осенней улице, однако не уточнили личность погибшего.

Представитель московского главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, разбойном нападении и незаконном обороте оружия.

По данным СКР, убийство было совершено накануне примерно в 22:30 вблизи жилого дома на Осенней улице. Неустановленные лица совершили разбойное нападение на мужчину 1975 года рождения, похитили сумку, после чего произвели выстрелы, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 28.03.17

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