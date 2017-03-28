Первый заместитель главы Солнечногорска найден мертвым

Публикации за 28.03.17

Тело первого заместителя главы администрации подмосковного Солнечногорска Николай Горбачев найдено сегодня без признаков жизни в его собственной квартире. По данному факту организована доследственная проверка, передает «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что на данный момент тело погибшего замглавы города направлено на экспертизу с целью установления точной причины смерти. По данным издания, в городе активно распространяются слухи об убийстве Горбачева.

Горбачев в течение многих лет занимал должность председателя Солнечногорского районного совета депутатов, а затем был назначен на пост первого заместителя главы районного центра.

«Он был незаконно уволен с должности и подал судебный иск. Совсем недавно суд принял решение о его восстановлении в должности», – сообщила изданию действующая глава Совета депутатов Солнечногорского района Наталья Никитина.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 28.03.17

ОНФ выявил нарушения госзакупок в подмосковной Истре. / В Подмосковье насчитали 2,5 тысячи незаконных рекламных конструкций. / В московских школах может появиться «религиозное» питание. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»