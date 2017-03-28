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Публикации за 28.03.17

Первый заместитель главы Солнечногорска найден мертвым

Первый заместитель главы Солнечногорска найден мертвым

Тело первого заместителя главы администрации подмосковного Солнечногорска Николай Горбачев найдено сегодня без признаков жизни в его собственной квартире. По данному факту организована доследственная проверка, передает «».

Сообщается, что на данный момент тело погибшего замглавы города направлено на экспертизу с целью установления точной причины смерти. По данным издания, в городе активно распространяются слухи об убийстве Горбачева.

Горбачев в течение многих лет занимал должность председателя Солнечногорского районного совета депутатов, а затем был назначен на пост первого заместителя главы районного центра.

«Он был незаконно уволен с должности и подал судебный иск. Совсем недавно суд принял решение о его восстановлении в должности», – сообщила изданию действующая глава Совета депутатов Солнечногорского района Наталья Никитина.

Москва, Алексей Васильев

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