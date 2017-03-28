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Публикации за 28.03.17

Фигурантам резонансного дела о кровавом побоище на Хованском кладбище предъявлено окончательное обвинение

Фигурантам резонансного дела о кровавом побоище на Хованском кладбище предъявлено окончательное обвинение

В Москве в окончательной редакции предъявлены обвинения 16-ти фигурантам уголовного дела о массовых беспорядках на Хованском кладбище, в результате которых 14 мая 2016 года трое человек погибли и более 30 получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По версии следствия, организаторами беспорядков выступили соучредитель общественной организации «Здоровая нация» Александр Бочарников, представитель этой же структуры Георгий Макарьев и начальник территориального отделения ритуального обслуживания № 3 ГБУ города Москвы «Ритуал» Юрий Чабуев, которые хотели с помощью силы вытеснить трудовых мигрантов из Таджикистана с территории Хованского кладбища.

Как отметили в СКР, один из фигурантов признал вину в полном объеме и дал показания, изобличающие других соучастников преступления.

В зависимости от роли каждого, фигурантам дела, среди которых также бывший сотрудник ППСП ОМВД России по городу Москве по району Хамовники Никита Мошенко, предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 212 УК РФ («Организация массовых беспорядков»), ч. 2 ст. 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках»), ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть двух человек»), п. в ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

В рамках расследования было проведено большое количество баллистических, медико-криминалистических, портретных, молекулярно-генетических, дактилоскопических экспертиз.

В ближайшее время обвиняемые и защита ознакомятся с материалами уголовного дела, после чего материалы с обвинительным заключением будут переданы в суд.

Напомним, в массовой драке со стрельбой на Хованском кладбище участвовало более 200 человек.

Первоначально уголовное дело было возбуждено по ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц по предварительному сговору»), ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия») и ст. 213 УК РФ («Хулиганство») Были арестованы 14 обвиняемых, в том числе Чабуев и Мошенко.

В январе этого года стало известно, что следствие выделило в отдельное производство уголовное дело в отношении неустановленного лица, совершившего на Хованском кладбище убийство.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.03.17

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