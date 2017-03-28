Актер с игрушкой в руках ограбил ювелирный магазин

Публикации за 28.03.17

В Подмосковье полицейские задержали выпускника ВГИКа, который вместе с подельниками совершил разбойное нападение на ювелирный салон в районе Щелковского шоссе, передает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службы столичного главка МВД.

Сообщается, что преступление было совершено 14 марта. В тот день как только охранник ненадолго вышел на улицу, в помещение магазина ворвались преступники в масках. Бывший 25-летний актер размахивал перед сотрудниками предметом, похожим на пистолет, который, как выяснилось позднее, был игрушечным.

Разбив несколько витрин, бандиты вынули лотки с украшениями. Налетчики сложили драгоценности в сумки, после чего скрылись в неизвестном направлении на автомобиле «Мазда».

Позднее оперативниками был найден брошенный автомобиль. Все трое были задержаны, причем, двое полностью признали свою вину, третий – все отрицает.

Москва, Алексей Васильев

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