В Мытищах орудуют мошенники под видом сотрудников МФЦ

Публикации за 28.03.17

В подмосковных Мытищах мошенники с поддельными удостоверениями представляются сотрудниками многофункционального центра (МФЦ) и предлагают местным жителям платные услуги якобы по обслуживанию жилых помещений. Об это сообщил руководитель местного МФЦ Роман Лазарев.

По его словам, в последнее время в городском округе участились жалобы населения о якобы производимых контрольных обходах квартир, а также на проведение собраний с жильцами домов по поводу предоставления платных услуг по обслуживанию жилья, передает РИАМО.

«Это делается людьми, которые представляются сотрудниками мытищинского МФЦ и предъявляют поддельные удостоверения. Наше учреждение не занимается выполнением каких-либо контрольных функций, а также не совершает обходы жилых районов», – подчеркнул Лазарев.

Глава МФЦ Мытищ также добавил, что сотрудники центра не имеют служебных удостоверений для предоставления гражданам и не могут давать рекомендации по заказу платных услуг по месту жительства – все это не более чем мошенничество.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 28.03.17

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