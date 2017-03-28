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Публикации за 28.03.17

«Заказуха»: СКР назвал главную версию убийства главы ремонтно-строительного управления МВД

«Заказуха»: СКР назвал главную версию убийства главы ремонтно-строительного управления МВД

Руководитель ремонтно-строительного управления МВД, убитый накануне на западе Москвы, мог стать жертвой заказного убийства. Как сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, в настоящий момент это приоритетная версия следствия.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов изучают съемки наружных камер видеонаблюдения с места происшествия, передает «Интерфакс».

«Не исключается и версия разбойного нападения с целью похищения имущества, принадлежащего погибшему», – отметила Иванова.

По ее словам, расследованием гибели занимается управление по расследованию особо важных дел столичного ГСУ СК.

Напомним, убийство было совершено накануне примерно в 22:30 вблизи жилого дома на Осенней улице. Неустановленные лица совершили разбойное нападение на мужчину 1975 года рождения, похитили сумку, после чего произвели выстрелы, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. По сообщениям СМИ, жертвой преступления оказался начальник ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД» Николай Волков.

ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД» подчиняется департаменту по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России и осуществляет ремонтные и монтажные работы, а также строительство жилых и нежилых помещений.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.03.17

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