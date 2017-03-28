В Москве врачи «скорой» отказались переносить больного с инфарктом в машину

Публикации за 28.03.17

В Москве врачи скорой помощи отказались перенести больного с инфарктом в автомобиль и предложили его супруге самостоятельно найти себе помощников. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, после появления этой информации в СМИ была организована доследственая проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло в ночь на 13 марта. Медики приехали на вызов и диагностировали у мужчины инфаркт. Однако они отказались переносить больного на носилках в автомобиль и предложили женщине найти посторонних людей для помощи. Они также не разрешили супруге сопровождать мужа в больницу для госпитализации.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям и бездействию медицинских сотрудников.

Москва, Мария Вяткина

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