NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 28.03.17

В Москве врачи «скорой» отказались переносить больного с инфарктом в машину

В Москве врачи «скорой» отказались переносить больного с инфарктом в машину

В Москве врачи скорой помощи отказались перенести больного с инфарктом в автомобиль и предложили его супруге самостоятельно найти себе помощников. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, после появления этой информации в СМИ была организована доследственая проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло в ночь на 13 марта. Медики приехали на вызов и диагностировали у мужчины инфаркт. Однако они отказались переносить больного на носилках в автомобиль и предложили женщине найти посторонних людей для помощи. Они также не разрешили супруге сопровождать мужа в больницу для госпитализации.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям и бездействию медицинских сотрудников.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.03.17

«Заказуха»: СКР назвал главную версию убийства главы ремонтно-строительного управления МВД. / Егорьевские коммунальщики организовали сброс стоков в реку Смородинку. / В подмосковных Луховицах оштрафован магазин «Лента» за бактерии в масле и фарше.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter