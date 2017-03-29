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Публикации за 29.03.17

Крупный пожар в «новой» Москве: горит склад со стройматериалами

Крупный пожар в «новой» Москве: горит склад со стройматериалами

Сегодня утром в «новой» Москве произошел крупный пожар: по предварительной информации, в деревне Бабенки загорелся ангар, в котором хранятся строительные материалы. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, площадь возгорания достигла 600 квадратных метров.

Информация о ЧП поступила в МЧС в 8:37. На место пожара высланы 20 подразделений спасателей (60 человек личного состава).

Сведений о пострадавших не поступало.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.03.17

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