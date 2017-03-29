NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 29.03.17

Площадь пожара на складе в «новой» Москве достигла 1,2 тысячи кв метров

Площадь пожара на складе в «новой» Москве достигла 1,2 тысячи кв метров

Площадь пожара на строительном складе в «новой Москве» достигла 1,2 тысячи квадратных метров. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, к 09:46 возгорание было локализовано.

Как сообщал «Новый День», информация о крупном пожаре на складе со стройматериалами в деревне Бабенки поступила в 8:37. По прибытию на место, спасателями было установлено, что происходит горение на площади 600 кв метров.

Принятыми мерами в 09:46 пожар был локализован на площади 1200 кв метров.

В МЧС уточнили, что информации о пострадавших не поступало.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.03.17

Минкульт опроверг сообщение об аресте директора департамента Новикова. И пожурил журналистов. / Назло России: депутат в Латвии отказался от лифтов, чтобы «навредить российской экономике». / Крупный пожар в «новой» Москве: горит склад со стройматериалами.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter