Площадь пожара на складе в «новой» Москве достигла 1,2 тысячи кв метров

Публикации за 29.03.17

Площадь пожара на строительном складе в «новой Москве» достигла 1,2 тысячи квадратных метров. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, к 09:46 возгорание было локализовано.

Как сообщал «Новый День», информация о крупном пожаре на складе со стройматериалами в деревне Бабенки поступила в 8:37. По прибытию на место, спасателями было установлено, что происходит горение на площади 600 кв метров.

Принятыми мерами в 09:46 пожар был локализован на площади 1200 кв метров.

В МЧС уточнили, что информации о пострадавших не поступало.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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