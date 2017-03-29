СМИ: Глава стройуправления МВД был застрелен за выявленные им миллиардные хищения

Публикации за 29.03.17

Убийство в Москве гендиректора ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России» Николая Волкова обрастает новыми скандальными подробностями. По данным СМИ, он был застрелен в один из последних дней работы на своем посту. По одной из версий, он готовился перейти на служба в Росгвардию, по другой – вскрыл многомиллиардные хищения в своем ведомстве.

Убийство 42-летнего Волкова было совершено поздно вечером в понедельник возле дома №18 на Осенней улице. Как установило следствие, он вернулся с работы домой приблизительно в половине одиннадцатого. Припарковав свой Range Rover, он не успел пройти и десяти метров, как к нему из темноты подошел неизвестный и дважды выстрелил в него в упор. Затем нападавший забрал сумку своей жертвы и скрылся, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, одна из пуль, попавших в грудь жертвы, прошла навылет. При этом ни стреляных гильз, ни самого оружия убийства на месте происшествия найдено не было. По словам источника «Ъ», киллер предположительно использовал пистолет Стечкина, на который был надет пакет, поэтому гильзы он унес вместе с оружием. Как выглядел стрелок, следователи пытаются установить по видеозаписям, изъятым с камер наружного наблюдения.

Несмотря на то что ГСУ Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело об убийстве, связанном с разбойным нападением (ст. 105 и ст. 162 УК РФ), приоритетной для следствия является версия о том, что преступление могло быть совершено и по заказу. Во всяком случае, похитив сумку жертвы, в которой, предположительно, были документы, нападавший не проявил никакого интереса к дорогим телефонам и наличным, имевшимся у Волкова.

По данным СМИ, Волков был убит в один из своих последних дней работы в МВД. Он уже подал рапорт на увольнение, по одним данным, рассчитывая занять аналогичную должность в Росгвардии, а если не получится, вернуться к букмекерскому бизнесу, которым он занимался до поступления на госслужбу, пишет «Ъ».

Между тем, по данным источников Life.ru, Волков перед рапортом о своей отставке отказался подписать инвентаризацию и внутренние финансовые отчёты. По информации издания, убитый жаловался родным, что в его ведомстве похитили активов почти на 10 млрд рублей, а его заставляют подписывать документы по которым «всё чисто».

Сообщается, что из-за хищений РСУ МВД не смогло вовремя рассчитаться со своими подрядчиками и задолжало многим организациям. Ранее МВД уже возбуждало дело по фактам мошенничества против организации «Мариотрек», ответственной за строительство санаториев министерства к Олимпиаде в Сочи, где ФГУП РСУ МВД выступало заказчиком услуги. Тогда речь шла о махинациях на 500 млн рублей. После выявления фактов причастности самих сотрудников РСУ МВД к этим махинациям дело было передано в Следственный комитет. Известно, что на данный момент МВД осталось должно сочинским строителям как минимум ещё 40 млн рублей, отмечает Life.

По данным «Ъ», ФГУП РСУ за последний год предприятие заключило более двухсот контрактов на 4 млрд рублей. Наиболее значимые из них – строительство новых зданий полиции в Курганской области и Пермском крае, а также нескольких изоляторов временного содержания.

Между тем буквально по каждому из этих объектов РСУ получило иски – заказчики работ были недовольны их темпами, качеством, а также требовали вернуть переплаченные средства. Только в Курганский арбитраж местная полиция подала к РСУ 15 исков. Самые же крупные претензии РСУ недавно получило от центрального аппарата МВД, который рассчитывал взыскать со своей дочерней структуры авансы в размере 218, 128 и 96 млн рублей, а также штрафы за пользование чужими деньгами по контрактам 2014 года. При этом само предприятие было убыточным, в частности, в 2015 году убытки ФГУП составляли 1,5 млрд рублей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.03.17

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